"Исламское государство" угрожает новыми терактами

13 Июня 2017 21:14

До окончания священного месяца Рамадан (а это 25 июня) взрывы могут прогреметь в США, России, Европе, Австралии, Ираке, Иране, Сирии и на Филиппинах.

Аудиопослание Аби аль-Мухаджира, так называемого пресс-секретаря экстремистской организации, с призывом к новым преступлениям распространяется в социальных сетях. При этом для приведения приказа в исполнение могут использоваться бомбы-ноутбуки. Производители взрывных устройств для "Исламского государства" разработали их для подрыва гражданских самолетов. Узнать способ активации гаджетов-бомб, а также то, что они не определяются сканерами в аэропортах, удалось хакерам разведслужбы Израиля. Именно эта информация привела к мартовскому запрету на провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах, которые направляются в США из десяти аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.