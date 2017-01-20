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Ирине Аллегровой 65
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20 Января 2017 09:09

Ирине Аллегровой 65

Императрица российской эстрады отмечает юбилей. Ирине Аллегровой сегодня 65. С праздником народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ирина Аллегрова родилась в творческой семье и с самого детства занималась музыкой. "Императрица", "Неоконченный роман", "Угонщица", "Все мы, бабы, – стервы", "Я тучи разведу руками": хиты Аллегровой известны всей стране и популярны и сегодня. На ее концертах собираются аншлаги.

  

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