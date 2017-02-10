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Иран отмечает 38-ю годовщину победы Исламской революции
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10 Февраля 2017 15:09

Иран отмечает 38-ю годовщину победы Исламской революции

Иран сегодня отмечает национальный праздник - 38-ю годовщину победы Исламской революции. Он был установлен в честь свержения шахского режима. По традиции торжества проходят 10 дней. Многотысячные демонстрации и шествия проводятся во многих городах страны. Как отметил по случаю праздника президент Ирана Хасан Роухани, военная мощь исламской республики носит исключительно оборонительный характер, и Тегеран никогда не будет вмешиваться во внутренние дела других стран.

  

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