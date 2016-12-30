Иракские войска проводят наступательную операцию против "Исламского государства" в Мосуле

30 Декабря 2016 09:01

Иракские войска проводят второй этап наступательной операции против боевиков "Исламского государства" в Мосуле. Удар сосредоточен на восточных районах города. В битве за так называемую столицу ИГ участвуют также курдские и шиитские ополченцы. С воздуха их поддерживает военная авиация международной коалиции. Операция по освобождению Мосула началась 17 октября. Город был захвачен боевиками "Исламского государства" в июне 2014 года. Пентагон рассчитывает рапортовать о полном освобождении Мосула еще до инаугурации Дональда Трампа.