Иракская армия начала штурм аэропорта Мосула

23 Февраля 2017 12:04

Иракская армия совместно с международной коалицией начали штурм аэропорта Мосула. Западную часть этого города уже несколько лет удерживают исламисты. Взлетно-посадочная полоса практически полностью уничтожена радикалами, но установление контроля над воздушной гаванью позволит правительственным войскам заблокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга. Восточную часть Мосула освободили от экстремистов ИГИЛ в прошлом месяце.