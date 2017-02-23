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Иракская армия начала штурм аэропорта Мосула
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23 Февраля 2017 12:04

Иракская армия начала штурм аэропорта Мосула

Иракская армия совместно с международной коалицией начали штурм аэропорта Мосула. Западную часть этого города уже несколько лет удерживают исламисты. Взлетно-посадочная полоса практически полностью уничтожена радикалами, но установление контроля над воздушной гаванью позволит правительственным войскам заблокировать возможный подход подкрепления исламистов с юга. Восточную часть Мосула освободили от экстремистов ИГИЛ в прошлом месяце.

 

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