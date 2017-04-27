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Инцидент в Черном море мог произойти из-за плохой погоды
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28 Апреля 2017 09:04

Инцидент в Черном море мог произойти из-за плохой погоды

В проливе Босфор, где столкнулись российский разведывательный корабль "Лиман" с судном „Ашот-7“, который шел под флагом Того, был туман. В результате ЧП судно Черноморского флота получило пробоину и затонуло. Весь экипаж - 78 человек - эвакуировала турецкая береговая охрана. В ближайшее время они будут доставлены в Россию самолетом Минобороны.

  

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