Инцидент в Черном море мог произойти из-за плохой погоды

28 Апреля 2017 09:04

В проливе Босфор, где столкнулись российский разведывательный корабль "Лиман" с судном „Ашот-7“, который шел под флагом Того, был туман. В результате ЧП судно Черноморского флота получило пробоину и затонуло. Весь экипаж - 78 человек - эвакуировала турецкая береговая охрана. В ближайшее время они будут доставлены в Россию самолетом Минобороны.