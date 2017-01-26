В мире
26 Января 2017 15:04
Иностранные водители будут обязаны платить за проезд по немецким автобанам
Правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому иностранные водители легковых автомобилей будут обязаны платить за проезд по немецким автобанам. Стоимость будет зависеть от объема двигателя и уровня выбросов - от 2 с половиной до 25 евро за десять дней. В Берлине так рассчитывают получать более полумиллиарда евро в год, поскольку через находящуюся в центре Европы Германию постоянно проезжают транзитные путешественники. В Брюсселе назвали проект формой дискриминации иностранцев. С возмущенными отзывами выступили также министры австрийского и чешского транспорта. А правительство Нидерландов и вовсе заявило о готовности судиться с ФРГ. Ожидается, что система дорожных сборов стартует в 2019 году.
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