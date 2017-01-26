Иностранные водители будут обязаны платить за проезд по немецким автобанам

26 Января 2017 15:04

Правительство Германии одобрило законопроект, согласно которому иностранные водители легковых автомобилей будут обязаны платить за проезд по немецким автобанам. Стоимость будет зависеть от объема двигателя и уровня выбросов - от 2 с половиной до 25 евро за десять дней. В Берлине так рассчитывают получать более полумиллиарда евро в год, поскольку через находящуюся в центре Европы Германию постоянно проезжают транзитные путешественники. В Брюсселе назвали проект формой дискриминации иностранцев. С возмущенными отзывами выступили также министры австрийского и чешского транспорта. А правительство Нидерландов и вовсе заявило о готовности судиться с ФРГ. Ожидается, что система дорожных сборов стартует в 2019 году.