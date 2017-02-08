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Иностранные террористы ИГИЛ отказываются участвовать в боевых действиях
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8 Февраля 2017 12:08

Иностранные террористы ИГИЛ отказываются участвовать в боевых действиях

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на документы, которые военные нашли на базе экстремистов после освобождения Мосула. Многие иностранные исламисты осознали, что членство в группировке — это не тот ислам, за которым они пришли, а ложный.

Тем временем в Нидерландах приняли закон о лишении гражданства пособников ИГИЛ. Мера касается только людей, имеющих двойное гражданство. Документ стал частью пакета антитеррористических мер для борьбы с исламистами, которые возвращаются из Сирии и Ирака.

  

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