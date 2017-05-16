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Информатор Wikileaks Брэдли Мэннинг сегодня выйдет на свободу
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17 Мая 2017 08:08

Информатор Wikileaks Брэдли Мэннинг сегодня выйдет на свободу

Рядового армии США осудили за разглашение сверхсекретных документов. В 2013-м Мэннинг был приговорен к 35-ти годам тюрьмы. За это время молодой человек через суд изменил пол. Наказание он отбывал в одной из тюрем штата Канзас, где несколько раз пытался свести счеты с жизнью. Решение существенно сократить срок заключения Мэннинга Барак Обама принял за два дня до того, как покинул пост президента США.

  

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