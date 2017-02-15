15 Февраля 2017 15:10

Индия установила мировой рекорд по количеству спутников, запущенных с помощью одной ракеты, отправив в космос 104 единицы. Предыдущий рекорд одновременного запуска принадлежал России - 37 аппаратов в 2014 году. Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Ракета стартовала из космического центра на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны. По словам экспертов, запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому, что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.