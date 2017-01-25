Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Индекс Dow Jones преодолел исторический рубеж в 20 тысяч пунктов
В мире
RSS
Индекс Dow Jones преодолел исторический рубеж в 20 тысяч пунктов
Скачать Поделиться

26 Января 2017 12:07

Индекс Dow Jones преодолел исторический рубеж в 20 тысяч пунктов

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - преодолел исторический рубеж в 20 тысяч пунктов. Выросли также и другие индексы NASDAQ и S&P. Эксперты связывают это с экономической политикой кабинета Дональда Трампа. Напомним, за первые дни президентства Трамп начал постепенную отмену системы медстраховки Obamacare, подписал указ о выходе страны из Трансатлантического партнерства и ввел мораторий на прием на работу новых федеральных служащих. Кроме того, он возобновил строительство двух крупнейших нефтепроводов и пообещал трем крупнейшим автогигантам - Chrysler, Ford и General Motors - налоговые и законодательные послабления.

  

Другие новости

ЧП в Португалии Надзвычайнае здарэнне ў Партугаліі 25.01.2017 19:05 / В мире ЧП в Португалии
Погибших уже 24 человека Загінуўшых ужо 24 чалавекі 25.01.2017 15:11 / В мире Погибших уже 24 человека

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =