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Император Японии Акихито отмечает сегодня день рождения
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23 Декабря 2016 09:10

Император Японии Акихито отмечает сегодня день рождения

Правителю уже 83. 7 января 1989 года он стал 125-м  правителем страны, унаследовав трон после смерти отца.  Десятки тысяч человек пришли сегодня ко дворцу в Токио поздравить императора. В приветственной речи монарх поблагодарил всех жителей страны за оказанную поддержку в решении постепенно отойти от выполнения обязанностей в связи с преклонным возрастом и передать престол своему сыну, кронпринцу Нарухито. С национальным праздником императора Японии Акихито и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

 

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