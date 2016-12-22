В мире
23 Декабря 2016 09:10
Император Японии Акихито отмечает сегодня день рождения
Правителю уже 83. 7 января 1989 года он стал 125-м правителем страны, унаследовав трон после смерти отца. Десятки тысяч человек пришли сегодня ко дворцу в Токио поздравить императора. В приветственной речи монарх поблагодарил всех жителей страны за оказанную поддержку в решении постепенно отойти от выполнения обязанностей в связи с преклонным возрастом и передать престол своему сыну, кронпринцу Нарухито. С национальным праздником императора Японии Акихито и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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