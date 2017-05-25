ИГИЛ признался в организации теракта в Манчестере

23 Мая 2017 12:00

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт на стадионе в Манчестере. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. В полиции не исключают, что у него могли быть сообщники.

В Лондоне введены повышенные меры безопасности. Сегодня утром из-за подозрительного предмета был эвакуирован железнодорожный вокзал "Виктория". Угроза оказалась ложной. По информации к этому часу, погибли 22 человека, в их числе дети и подростки. Есть ли среди пострадавших, которых более 60, белорусы, выясняет МИД нашей страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте.

Рассказывает Юлия Нефф: Первые сообщения о громком хлопке на стадионе стали поступать в экстренные службы около 22:35 по местному времени. В этот момент на стадионе проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Послушать исполнительницу пришли почти 20 тысяч человек. Шоу уже подходило к концу, как вдруг прогремел мощный взрыв. Сначала никто даже не понял, что произошло. Очевидцы говорят, что слышали то ли хлопок, то ли выстрелы. Взрыв прогремел возле главного выхода в фойе стадиона. Именно здесь должна была пройти основная масса зрителей, поскольку он напрямую выводит к крупному пересадочному железнодорожному узлу. Чтобы избежать паники, людей стали успокаивать, однако сотни человек не совладали с эмоциями и с криком бросились к выходу. Сама 23-летняя певица не пострадала, но призналась, что шокирована произошедшим.

Около стадиона десятки полицейских автомобилей и карет скорой помощи. Близлежащий вокзал был эвакуирован. Движение всех поездов на ветке вблизи арены прекращено. Улицы в районе заблокированы. Местные жители предлагают приют тем, кто не смог уехать из Манчестера. Международная общественность и пользователи соцсетей шокированы трагедией.

Как сообщил журналистам глава манчестерской полиции Ян Хопкинс, взрыв на концерте осуществил один человек, который пронес взрывное устройство с собой в рюкзаке. В расследовании задействовано более 400 офицеров, следователи сотрудничают с антитеррористическим подразделением полиции и спецслужбами Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвала произошедшее "ужасающим террористическим актом". После взрыва в Манчестере все британские партии приостановили свои предвыборные кампании. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году. Тогда жертвами взрыва стали более 50 человек.