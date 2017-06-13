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Грузовик с взрывоопасным газом перевернулся в Канаде
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14 Июня 2017 12:04

Грузовик с взрывоопасным газом перевернулся в Канаде

Авария произошла недалеко от Ниагарского водопада. Полиция перекрыла движение по шоссе, проведена временная эвакуация населения в радиусе двух километров из-за угрозы. Токсичный газ фосфин опасен для человека: при вдыхании поражаются легкие и нервная система. По данным специалистов, утечка ядовитого вещества не произошла. Пострадавших нет. Причины ДТП выясняются.

  

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