Грузовик с взрывоопасным газом перевернулся в Канаде

14 Июня 2017 12:04

Авария произошла недалеко от Ниагарского водопада. Полиция перекрыла движение по шоссе, проведена временная эвакуация населения в радиусе двух километров из-за угрозы. Токсичный газ фосфин опасен для человека: при вдыхании поражаются легкие и нервная система. По данным специалистов, утечка ядовитого вещества не произошла. Пострадавших нет. Причины ДТП выясняются.