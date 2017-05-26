Грузия сегодня отмечает День независимости

26 Мая 2017 07:10

Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей стране. На площади Свободы в Тбилиси сотни новобранцев примут военную присягу, а на главном проспекте будет выставлена военная техника. Праздничные гуляния в этом году проходят под лозунгом "Я из страны Руставели". Основная тематика - поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". В Грузии отмечают 850-летний юбилей легендарного поэта.