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Грузия сегодня отмечает День независимости
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26 Мая 2017 07:10

Грузия сегодня отмечает День независимости

Торжественные мероприятия и народные гуляния пройдут по всей стране. На площади Свободы в Тбилиси сотни новобранцев примут военную присягу, а на главном проспекте будет выставлена военная техника. Праздничные гуляния в этом году проходят под лозунгом "Я из страны Руставели". Основная тематика - поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". В Грузии отмечают 850-летний юбилей легендарного поэта.

  

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