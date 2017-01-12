Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о введении новых санкций в отношении России

11 Января 2017 12:08

Об этом заявил сенатор Бен Кардин. По его словам, санкции будут относиться к физическим лицам, якобы ответственным за кибератаки против США. Часть документа касается "действий в Украине и Грузии" и присоединения Крыма, уточнил сенатор. В частности, санкции затронут энергетический сектор, а также будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе ряду лиц.