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16 Марта 2017 09:04

Громкий судебный процесс завершился в Мюнхене

Тюрьма за желание взорвать беженцев. Громкий судебный процесс над членами неонацистской группировки Oldschool Society завершился в Мюнхене. Четверо подсудимых получили от 3 до 5 лет за создание террористического объединения и участие в нем. Слушание по делу длилось почти год. Правоэкстремисты готовили нападение на приют для нелегалов в Саксонии с использованием зажигательных бомб, а также взрывчаток с гвоздями. При обыске у них обнаружили большое количество оружия и нелегальной пиротехники.