В мире
25 Марта 2017 12:10
Греция отмечает День независимости или День национального возрождения
Это один из важнейших праздников в стране. По всей Греции проходят шествия и праздничные торжества, концерты и выставки.
Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником.
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