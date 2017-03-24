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Греция отмечает День независимости или День национального возрождения
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25 Марта 2017 12:10

Греция отмечает День независимости или День национального возрождения

Это один из важнейших праздников в стране. По всей Греции проходят шествия и праздничные торжества, концерты и выставки.

Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником.

  

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