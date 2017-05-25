В Украине создадут собственную социальную сеть Ukrainians

23 Мая 2017 19:05

Граждане Украины поддержали идею создания собственной социальной сети под названием Ukrainians. Разработает ее канадская команда программистов StartupSoft. Для реализации проекта на веб-странице будущей соцсети уже идет сбор подписей. Специалисты приступят к разработке программного обеспечения, если до 1 июня в поддержку продукта будут собраны более 50 тысяч голосов.

Тем временем стало известно, что Верховная рада Украины в целом приняла законопроект о том, что для общенациональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75 % от общего объема. Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 50 %.

На Японию обрушилась аномальная жара. Жертвами погоды стали уже около тысячи человек. Сообщается и о нескольких смертельных случаях. Тепловая волна охватила около 130 населенных пунктов страны. В некоторых районах температура воздуха доходит до 34 градусов. Больше всего пострадавших в Токио и в префектурах Осака, Хего, Саитама и Канагава. В основном это пожилые люди. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни знойная погода сохранится.