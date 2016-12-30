Готовятся к встрече Нового года Европа и США

31 Декабря 2016 15:15

Везде усиливают меры безопасности. Только на Таймс-сквер выйдут более семи тысяч полицейских, сотрудники подразделений полиции быстрого реагирования и контртеррористического. Кроме того, предусмотрены досмотр вещей и использование служебных собак для обнаружения взрывных устройств.

В Испании установят заграждения, для этих целей могут использовать патрульные автомобили. Германия и Великобритания направят дополнительное количество правоохранителей в местах массовых гуляний. В режиме повышенной готовности во время праздников будут работать спецслужбы и других европейский стран. В том числе - Италии, Венгрии и Австрии.