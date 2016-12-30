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Готовятся к встрече Нового года Европа и США
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31 Декабря 2016 15:15

Готовятся к встрече Нового года Европа и США

Везде усиливают меры безопасности. Только на Таймс-сквер выйдут более семи тысяч полицейских, сотрудники подразделений полиции  быстрого реагирования и контртеррористического. Кроме того, предусмотрены досмотр вещей и использование служебных собак для обнаружения взрывных устройств.
В Испании установят заграждения, для этих целей могут использовать патрульные автомобили. Германия и Великобритания направят дополнительное количество правоохранителей в местах массовых гуляний. В режиме повышенной готовности во время праздников будут работать спецслужбы и других европейский стран. В том числе - Италии, Венгрии и Австрии.

 

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