Госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Москву

12 Апреля 2017 15:12

Сегодня проходит встреча Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Политики сосредоточились на обсуждении ситуации в Сирии. Переговоры проходят за закрытыми дверями. СМИ предполагают, что Тиллерсон попытается убедить российскую сторону отказаться от поддержки Башара Асада. Впрочем, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, выдвигать ультиматум Москве в этом вопросе бесполезно. Напомним, США возложили ответственность за применение химоружия против мирного населения в провинции Идлиб на сирийские власти. Россия же настаивает, что применение Дамаском химического оружия не доказано, и ракетные удары США по Сирии недопустимы.