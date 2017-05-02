Госсекретарь США: президенты России и США пообщались в конструктивном ключе

3 Мая 2017 08:01

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал о телефонной беседе Владимира Путина с Дональдом Трампом. По его словам, президенты России и США пообщались в конструктивном ключе. Особый акцент в ходе переговоров сделали на том, как можно совместно вести борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Как заявил представитель Белого дома, стороны обсудили и безопасные зоны дескалации. Они необходимы для прочного мира в гуманитарных целях. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты направляют свою делегацию в Астану, где начинаются мирные переговоры.