Госдепартамент США ужесточил правила въезда в страну

24 Марта 2017 09:02

Согласно новому документу, при выдаче визы дипмиссии и посольства должны проверять учетные записи в соцсетях тех лиц, которые могут быть связаны с экстремистами. Речь идет о людях, которые когда-либо находились на территориях, контролируемых террористами. Напомним, практика проверки профайлов в социальных сетях существовала в США и ранее. Однако сейчас эта процедура станет более распространенной.