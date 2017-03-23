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Госдепартамент США ужесточил правила въезда в страну
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24 Марта 2017 09:02

Госдепартамент США ужесточил правила въезда в страну

Согласно новому документу, при выдаче визы дипмиссии и посольства должны проверять учетные записи в соцсетях тех лиц, которые могут быть связаны с экстремистами. Речь идет о людях, которые когда-либо находились на территориях, контролируемых террористами. Напомним, практика проверки профайлов в социальных сетях существовала в США и ранее. Однако сейчас эта процедура станет более распространенной.
  

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