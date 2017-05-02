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Госдепартамент США предупреждает о возможной угрозе терактов в Европе во время летнего сезона
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2 Мая 2017 09:02

Госдепартамент США предупреждает о возможной угрозе терактов в Европе во время летнего сезона

По данным американского внешнеполитического ведомства, недавние инциденты во Франции, России, Швеции и Великобритании демонстрируют, что группировки "Исламское государство", "Аль-Каида" и их ячейки "располагают возможностями планировать и осуществлять теракты в Европе". Госдепартамент призвал американцев быть бдительными во время посещения достопримечательностей, транспортных узлов, торговых центров, поскольку именно эти места выбираются террористами для совершения преступлений.

  

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