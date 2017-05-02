Госдепартамент США предупреждает о возможной угрозе терактов в Европе во время летнего сезона

2 Мая 2017 09:02

По данным американского внешнеполитического ведомства, недавние инциденты во Франции, России, Швеции и Великобритании демонстрируют, что группировки "Исламское государство", "Аль-Каида" и их ячейки "располагают возможностями планировать и осуществлять теракты в Европе". Госдепартамент призвал американцев быть бдительными во время посещения достопримечательностей, транспортных узлов, торговых центров, поскольку именно эти места выбираются террористами для совершения преступлений.