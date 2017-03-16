Госдеп получил просьбу расследовать вмешательство США в дела иных стран

16 Марта 2017 08:05

Сенаторы США просят проверить администрацию экс-президента Барака Обамы. Соответствующее письмо было направлено госсекретарю Рексу Тиллерсону. Речь шла о ряде стран Европы, а также странах Африки и Латинской Америки. По данным, опубликованным в письме, Вашингтон, чтобы повлиять на ход выборов, финансировал отдельно взятые политические партии за счет американских налогоплательщиков. Деньги направлялись по линии Госдепартамента США и через фонд Джорджа Сороса. Как заявили республиканцы, такие действия недопустимы и ставят под угрозу отношения с этими странами.