"Горячей" выдалась эта ночь в пригороде Стокгольма

В мире
21 Февраля 2017 08:07
"Горячей" выдалась эта ночь в пригороде СтокгольмаМигранты из Ближнего Востока и Северной Африки устроили массовые беспорядки, когда в метро полицейские попытались задержать мужчину в розыске. В офицеров полетели камни, а в ответ прозвучали предупредительные выстрелы. Полицейским удалось покинуть место инцидента вместе с задержанным. Но спустя несколько часов беспорядки вспыхнули уже в другом пригороде шведской столицы. Там разгромили несколько магазинов, подожгли более десятка автомобилей.
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