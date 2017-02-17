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"Горячей" выдалась эта ночь в пригороде Стокгольма
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21 Февраля 2017 08:07

"Горячей" выдалась эта ночь в пригороде Стокгольма

Мигранты из Ближнего Востока и Северной Африки устроили массовые беспорядки, когда в метро полицейские попытались задержать мужчину в розыске. В офицеров полетели камни, а в ответ прозвучали предупредительные выстрелы. Полицейским удалось покинуть место инцидента вместе с задержанным. Но спустя несколько часов беспорядки вспыхнули уже в другом пригороде шведской столицы. Там разгромили несколько магазинов, подожгли более десятка автомобилей.  

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