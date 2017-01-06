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Город ангелов приглашает на "Искусство Бугатти"
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4 Января 2017 12:10

Город ангелов приглашает на "Искусство Бугатти"

Одна из редчайших коллекций автобренда выставлена на обозрение в Лос-Анджелесе. Тут представлена история создания легендарных машин одной из величайших художественных династий в мире. Кроме авто, здесь также мебель, картины, скульптуры, созданные членами франко-итальянской семьи. На выставке уделено внимание творческому пути каждого представителя Бугатти, начиная с основателя рода Карло. Экспозиция будет работать до октября.

 

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