26 Апреля 2017 12:17

Новости в Сети должны стать чище. Google меняет алгоритм, чтобы исключить из результатов поиска ссылки на "фейковые сообщения" и самое главное - экстремистские месседжи. Схему корректируют для противодействия группам, которые используют нечестные приемы оптимизации поиска. Изменится количество факторов, которые учитывает поисковик, определяя очередность вывода на страницу ссылок. Теперь более авторитетные источники информации будут появляться ближе к вершине списка.