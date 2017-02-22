Голкипер Уэйн Шоу съел пирог прямо на скамье запасных

22 Февраля 2017 12:16

Скандал в английском футболе. Резервный вратарь любительского клуба пятого дивизиона "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу во время матча Кубка Англии против "Арсенала" не появился на поле, но стал главным героем. Голкипер, который весит 125 килограммов, съел пирог прямо на скамье запасных. А до поединка Шоу сообщил друзьям, что перекусит во время игры, после чего те отнесли деньги в букмекерскую контору и поставили на это событие. Коэффициент был высоким - 1 к 8. По законам английского футбола, игроки не имеют права не только делать ставки, но и сообщать посторонним лицам информацию, которой могут воспользоваться букмекеры. Эти разбирательства вынудили клуб расторгнуть контракт с Уэйном Шоу. Один из супермаркетов уже предложил ему должность дегустатора бургеров.