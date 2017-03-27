Глобальное потепление грозит Европе серьезными затоплениями

27 Марта 2017 09:03

Куда бежать от глобального потепления. Оно грозит Европе серьезными затоплениями. В частности, уже к концу этого столетия под воду могут уйти дома 5 миллионов человек. К такому заключению пришли эксперты Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Ученые считают, что глобальное потепление через сто лет приведет к критическому поднятию уровня Северного и Балтийского морей. А это значит, что европейским странам грозят масштабные прибрежные наводнения, к которым большинство государств технически не готовы. В зоне риска Норвегия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания и многие другие страны.