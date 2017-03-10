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Главы стран и правительств ЕС не поддержали создание общеевропейской прокуратуры
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10 Марта 2017 15:03

Главы стран и правительств ЕС не поддержали создание общеевропейской прокуратуры

Новая независимая структура должна была расследовать преступления, затрагивающие финансовые интересы Евросоюза. Теперь же странам ЕС остается надеяться на усиление взаимодействия между национальными прокурорскими институтами. Напомним, сегодня в Брюсселе - второй день саммита Евросоюза. Форум проходит без участия премьер-министра Великобритании. Основная тема - будущее сообщества после Brexit.
  

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