Главы стран и правительств ЕС не поддержали создание общеевропейской прокуратуры

10 Марта 2017 15:03

Новая независимая структура должна была расследовать преступления, затрагивающие финансовые интересы Евросоюза. Теперь же странам ЕС остается надеяться на усиление взаимодействия между национальными прокурорскими институтами. Напомним, сегодня в Брюсселе - второй день саммита Евросоюза. Форум проходит без участия премьер-министра Великобритании. Основная тема - будущее сообщества после Brexit.