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Главы МИД стран "Большой семерки" не договорились
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11 Апреля 2017 19:03

Главы МИД стран "Большой семерки" не договорились

Главы МИД стран "Большой семерки" не договорились о расширении санкций против России и Сирии. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро. Несмотря на то что расследование обстоятельств трагедии в сирийской провинции Идлиб не проводили, многие западные государства практически сразу возложили вину за химатаку на официальный Дамаск и на Москву, которая оказывает правительству Сирии военную помощь. Планировалось, что расширение санкций заставит Кремль прекратить поддержку Башара Асада. Тем не менее большинство стран "семерки" (в их числе и Германия) высказались против новых ограничений.

Двухдневная встреча глав МИД "Большой семерки" в Италии проходит на фоне массовых протестов. Манифестанты требуют уделять больше внимания внутренним проблемам Евросоюза. Сотни людей с плакатами "Тоскана против G7" попытались прорваться в район, где заседают министры. Путь преградила полиция. Начались столкновения. Есть задержанные.  

  

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