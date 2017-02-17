В мире
19 Февраля 2017 15:08
Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля - у венгерской картины "О теле и душе"
"Золотой медведь" - главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля - у венгерской картины "О теле и душе". Ее режиссер - Ильдико Эньеди. По словам президента фестиваля - голландского режиссера Пола Верховена, жюри просто влюбилось в эту работу, потому что она напоминает о важности сострадания. Награда за лучшую режиссуру у финского режиссера Аки Каурисмяки. Он представил на кинофестивале ленту "По ту сторону надежды". Актер Георг Фридрих (он сыграл главную роль в немецкой картине "Яркие ночи") был удостоен награды за лучшую мужскую роль. Награда за лучшую женскую роль у южнокорейской актрисы Ким Мин Хи. Она сыграла в фильме "Ночью на пляже в одиночестве".
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