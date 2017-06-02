Главной мировой новостью стал выход США из Парижского соглашения по климату

2 Июня 2017 21:05

Об этом официально объявил Дональд Трамп. Де факто - президент США выполнил одно из своих предвыборных обещаний. Решение не поддерживать действия по борьбе с глобальным потеплением стало победой сторонников жесткой линии американского президента и поражением представителей умеренного лагеря, в который входит его дочь Иванка и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Сразу после заявления Трампа лидеры ЕС, ООН, Папа Римский призвали его еще раз подумать. Но американский лидер остается при своих убеждениях и интересах.

Несмотря на усилия лидеров "Большой шестерки", Дональд Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции по климату, которая декларирует конкретные шаги по борьбе с глобальным потеплением. Американский президент уверен, что соглашение вредит экономическим интересам его страны, и готовит новые переговоры, чтобы сделать документ "справедливым" для американцев.

Дональд Трамп, Президент США: "Парижское соглашение — это последний пример того, как в Вашингтоне принимают решение, которое наносит ущерб Америке в угоду интересам других стран. Для американских рабочих, которых я люблю, это грозило потерей работы, сокращением зарплат и закрытием фабрик, а в целом это могло привести к упадку экономики. Так что США с этого дня прекращает выполнение условий договора и таким образом сбрасывает бремя драконовских финансовых и экономических ограничений".

Большой неожиданностью заявление главы Белого дома не стало — о намерении выйти из соглашения по климату Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании. Он уверен, что изменение климата – это надуманная теория, и промышленность никак не влияет на данный процесс.

Натали Гонсалес, жительница г. Лос-Анджелеса: "Это просто зверство, это абсолютная крайность. Мы американцы, мы часть этой планеты. И все, что мы делаем здесь, влияет на весь мир. Мы главные загрязнители нашей атмосферы и несем ответственность перед всеми. Это решение не стало сюрпризом, но я очень разочарована".

Впервые в истории решение Вашингтона не поддержал ни один из его союзников. Лишь за несколько часов с момента выступления Трампа свои мнения высказали десятки зарубежных политиков. Ни слова оправдания.

Эммануэль Макрон, Президент Франции: "Я сожалею о том, что США решили выйти из Парижского соглашения. Я считаю, что президент Трамп совершает ошибку в отношении не только будущего своей страны и своего народа, но и будущего всей планеты. Американским ученым, инженерам, предпринимателям, гражданам, которые разочарованы решением президента США, я хочу сказать, приезжайте во Францию и работайте здесь, с нами".

Ангела Меркель, Канцлер ФРГ: "Теперь Германия сосредоточит все свои усилия, усилия Евросоюза и всего мира с большей твердостью, чем когда-либо, на преодолении изменений климата. Нам нужно Парижское соглашение, чтобы спасти мир. И ничто нас не остановит".

Жан-Клод Юнкер, Глава Еврокомиссии: "Бизнесмены, инвесторы, исследователи и в Европе, и в Китае, во всем мире уверенно стремятся к развитию низкоуглеродной экономики. Мы не отступим от Парижского соглашения".

Разочарование выразили главы Великобритании, Италии, Финляндии. "Исторической ошибкой" назвала ход Трампа его недавняя соперница на выборах Хиллари Клинтон, "Преступлением против человечества" считает решение Вашингтона режиссер Майкл Мур. Не согласны с Трампом даже дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, занимающий пост советника президента США. А также госсекретарь Рекс Тиллерсон, который долгое время возглавлял одну из крупнейших энергетических корпораций Exxon Mobil.

Более того, Трамп лишился поддержки крупных бизнесменов - консультационный совет при Белом доме покинул глава компаний Tesla и Space X Илон Маск. Из состава президентского форума стратегии и политики вышел генеральный директор конгломерата Walt Disney Company Роберт Айгер. Словом, скандал американскому лидеру удался, но что будет завтра?

Дэниел Суэйн, эксперт по климату, США: "Действовать нужно уже сейчас, поскольку климат изменяется именно из-за жизнедеятельности человека. Если мы не изменим подход, то к концу XXI века наш климат будет слишком не похож на климат XX века. И это скажется на людях и других обитателях Земли".

Организация Объединенных Наций напоминает: США по-прежнему лидируют в том, что касается экологических нарушений. Недаром президент Франции, говоря о глобальной важности Парижского соглашения, эффектно и актуально перефразировал предвыборный лозунг Трампа "Сделаем нашу планету снова великой".