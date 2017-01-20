20 Января 2017 15:08

Сегодня главная тема мировых информационных лент - инаугурация Дональда Трампа. Вечером новый Президент США официально вступит в должность. Церемония будет самой дорогой в истории Америки. Ожидается, что на нее прибудут около миллиона человек - как сторонников, так и противников избранного президента. Шоу обещает быть грандиозным. Отличительным уже стал салют, который дали накануне в честь Дональда Трампа над Национальной аллеей: вместо букв USA в небе над Вашингтоном появилось USR.

Меры безопасности сегодня усилены по всей Америке. Порядок в Вашингтоне охраняют более 20 тысяч полицейских и солдат. Все подъезды к Капитолийскому холму, где Трамп принесет присягу на верность Америке, перекрыты. Закрыты 5 станций метро, дороги заблокировали тяжелой техникой. В Майами задержан человек, угрожавший устроить покушение на избранного президента США. Известно, что клятву Дональд Трамп даст сразу на двух Библиях. Затем произнесет речь, которую написал сам. Трамп уже пообещал объединить Америку и сделать ее великой для каждого, а также создать новые рабочие места, укрепить границы, усилить армию.

Дональд Трамп, избранный Президент США:

"В следующий раз через 4 года мы выиграем в лучших традициях прошлого. Это будет победа тех, кто так хорошо поработал, что все поняли, что это было действительно здорово. Потому что наш кабинет министров будет самым лучшим. И вы все сегодня здесь. Да, они просто с ума сойдут от наших с вами свершений".

Инаугурация президента - событие не только в политической, но и светской жизни США. Американцы гадают, в каком платье предстанет первая леди Мелания Трамп, а также дочь нового президента.