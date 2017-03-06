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Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен позаимствовала слоган Дональда Трампа
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6 Марта 2017 19:07

Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен позаимствовала слоган Дональда Трампа

Во Франции накаляются предвыборные страсти. Глава "Национального фронта" Марин Ле Пен позаимствовала слоган Дональда Трампа и пообещала избирателям сделать Пятую республику снова великой. Также лидер ультраконсерваторов выступила против конфронтации с Россией, назвав саму концепцию российской угрозы "мошеннической". На этом фоне нынешний президент Франции Франсуа Олланд призвал граждан не допустить победы Ле Пен. Согласно же прогнозам, у женщины-политика пока и нет шансов обойти двух самых серьезных соперников во втором туре. По данным опросов, Ле Пен с большим отрывом уступит как экс министру экономики Эммануэлю Макрону, так и республиканцу Франсуа Фийону. Последний, похоже, оправляется от скандала с фиктивным трудоустройством супруги: накануне митинг в поддержку Фийона в Париже собрал 35 000 человек.

  

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