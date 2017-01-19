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Глава НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса
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19 Января 2017 07:11

Глава НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса

Большинство нападений хакеров связано с госучреждениями, но конкретных стран Йенс Столтенберг не назвал. Отметим, за каждый месяц прошлого года специалисты НАТО фиксировали и отражали до полутысячи попыток взлома. Актуальная тема кибербезопасности станет одной из главных на предстоящем саммите альянса.

  

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