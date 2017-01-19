Глава НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса

19 Января 2017 07:11

Большинство нападений хакеров связано с госучреждениями, но конкретных стран Йенс Столтенберг не назвал. Отметим, за каждый месяц прошлого года специалисты НАТО фиксировали и отражали до полутысячи попыток взлома. Актуальная тема кибербезопасности станет одной из главных на предстоящем саммите альянса.