RSS В мире

13 Апреля 2017 09:03

Глава Министерства финансов ФРГ посоветовал недовольным мигрантам искать себе другие страны для жизни

Глава Министерства финансов ФРГ Вольфганг Шойбле посоветовал недовольным мигрантам искать себе другие страны для жизни. По мнению немецкого чиновника, мусульманам-мигрантам, которые прибывают в Европу, следует осознавать, что, если они не желают принимать европейский уклад, им придется поискать для жизни место получше. Сейчас Европа переживает серьезный миграционный кризис. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли почти 2 миллиона мигрантов.