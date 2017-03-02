Глава Еврокомиссии обнародовал план выхода ЕС из кризиса после Brexit

2 Марта 2017 12:07

Вариантов развития Жан-Клод Юнкер видит 5 - и все они довольно пессимистичны. Первый предполагает продолжение прежнего курса, но из-за миграционного кризиса могут возникнуть серьезные разногласия. Во втором сценарии главные усилия направят на развитие внутреннего рынка, а интеграционные процессы заморозят. Третий вариант - интеграция, но в лишь в отдельной группе стран. В 4-ом среди приоритетных направлений предполагается выделить защиту границ и оборону. Пятый сценарий можно охарактеризовать лозунгом "Что хорошо для стран еврозоны - хорошо для всех". Он явно подпортит настроение той части общества, которая сомневается в легитимности ЕС, полагая, что Брюссель забирает у национальных правительств слишком много власти. "Белую книгу" планов выхода ЕС из кризиса в Европарламенте представят уже в конце марта.