Глава британской контрразведки: Королевство не в силах противостоять террористам

20 Марта 2017 09:01

По словам Эндрю Паркера, Ми-5 не сможет остановить все запланированные атаки на страну. Сейчас самая большая угроза исходит от тех британцев, которые вернулись из Сирии и Ирака после боев на стороне "Исламского государства". Таких около 400 человек. В Соединенном Королевстве уровень угрозы определен как серьезный, выше него - только критический.