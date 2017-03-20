Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Глава британской контрразведки: Королевство не в силах противостоять террористам
В мире
RSS
Глава британской контрразведки: Королевство не в силах противостоять террористам
Скачать Поделиться

20 Марта 2017 09:01

Глава британской контрразведки: Королевство не в силах противостоять террористам

По словам Эндрю Паркера, Ми-5 не сможет остановить все запланированные атаки на страну. Сейчас самая большая угроза исходит от тех британцев, которые вернулись из Сирии и Ирака после боев на стороне "Исламского государства". Таких около 400 человек. В Соединенном Королевстве уровень угрозы определен как серьезный, выше него - только критический.
  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =