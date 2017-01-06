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Гигантская очередь из-за технического сбоя в аэропортах США
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3 Января 2017 12:04

Гигантская очередь из-за технического сбоя в аэропортах США

Неполадки в компьютерных системах пограничного контроля  зафиксированы по всей стране. С большими неудобствами при пересечении американской границы  столкнулись пассажиры аэропортов  Вашингтона, Атланты и Майами.  Процедура регистрации стала медленнее в несколько раз.  По данным телеканала NBC, из-за длительного ожидания  двое пассажиров в Майами  упали в обморок. На ремонт системы  ушло 4 часа. Правда, что стало причиной сбоя, пока не сообщается.

 

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