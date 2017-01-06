Гигантская очередь из-за технического сбоя в аэропортах США

3 Января 2017 12:04

Неполадки в компьютерных системах пограничного контроля зафиксированы по всей стране. С большими неудобствами при пересечении американской границы столкнулись пассажиры аэропортов Вашингтона, Атланты и Майами. Процедура регистрации стала медленнее в несколько раз. По данным телеканала NBC, из-за длительного ожидания двое пассажиров в Майами упали в обморок. На ремонт системы ушло 4 часа. Правда, что стало причиной сбоя, пока не сообщается.