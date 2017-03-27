Гибель Евросоюза предсказывает Марин Ле Пен

27 Марта 2017 19:12

Гибель Евросоюза предсказывает лидер Национального фронта и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Она уверяет, что уже в ближайшее время объединение стран станет никому не нужным. Громкое заявление Ле Пен сделала во время митинга в Лилле. На встрече с избирателями, она говорила о планах на будущее, необходимости изменений для Европы и сотрудничестве с Россией. Ле Пен также обвинила своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона в "предательстве" ради Европейского союза и интересов рынка. Слова политика поддержали

возгласами и аплодисментами.