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Германия заплатит мигрантам за возвращение на родину
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2 Февраля 2017 08:03

Германия заплатит мигрантам за возвращение на родину

Беженцам, которые решат вернуться до вынесения решения о предоставлении убежища в ФРГ, выплатят 1200 евро. Тем, кому отказали, предложат 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию. Компенсации предназначены для лиц от 12-ти лет и старше. На финансирование программы Бундестаг выделил 40 миллионов евро.

  

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