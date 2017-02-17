Германия в этом году планирует депортировать рекордное число мигрантов

20 Февраля 2017 15:03

Об этом заявили в администрации канцлера Ангелы Меркель. Первыми из страны будут выезжать те, кто представляет угрозу ее безопасности и гражданам, а также те, кто уже совершил правонарушения на территории ФРГ. Германия является лидером по числу принятых беженцев среди европейских стран. За 2 года убежище здесь обрели более миллиона жителей Сирии и других стран. В то же время, в 2016 году из страны депортировано около 80 тысяч человек.