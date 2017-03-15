Германия усиливает ограничения для соцсетей

15 Марта 2017 08:08

Министр юстиции подготовил законопроект о введении миллионных штрафов за разжигание ненависти и репосты ложных новостей в Facebook и Twitter. Документ предусматривает, что администрация соцсетей будет обязана оперативно реагировать на поступающие жалобы и удалять весь нелегальный контент. По результатам исследования, которые приводит Минюст Германии, сегодня модераторы Facebook удаляют почти 40 процентов контента, на который жалуются пользователи, а Twitter - лишь 1 процент подобных постов.