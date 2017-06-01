Германия сменила курс депортации афганских беженцев

2 Июня 2017 08:07

До июля власти страны остановили их высылку. МИД ФРГ сообщил, что исключения сделают для преступников и потенциально опасных лиц, которых правоохранители считают способными на совершение теракта. Сейчас МИД Германии занимается переоценкой ситуации безопасности. До его завершения и восстановления работы немецкого посольства в Кабуле депортировать людей в Афганистан не планируют. Напомним, 31 мая в самом центре афганской столице смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли 80 человек, еще 350 получили ранения.