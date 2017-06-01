Германия предлагает лишать денег страны Восточной Европы за нарушение обязательств

1 Июня 2017 12:09

Пересмотр распределения средств между богатыми и бедными государствами ЕС стал актуальным из-за Брексита. После выхода Великобритании из Евросоюза бюджет станет меньше примерно на 13 миллиардов евро в год. Чтобы не влезать в долги, нужно либо экономить, чего, по-видимому, не хочется, либо получить дополнительные средства от других членов сообщества.

Последний вариант категорически не устраивает страны Западной и Северной Европы, которые предлагают перераспределить общие финансы. Сейчас субсидии от ЕС получают страны Восточной Европы, среди которых есть и те, кто отказывается принимать беженцев, а также нарушает базовые ценности сообщества. Новые правила могут коснуться прежде всего Польши и Венгрии. Правительства этих стран яростно критикуют политику Евросоюза.