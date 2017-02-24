Германия повысит расходы на оборону в рамках НАТО

26 Февраля 2017 15:07

Ангела Меркель согласилась с требованием Дональда Трампа, что ФРГ, как и другим странам - членам альянса, стоит увеличить свой вклад в оборонный бюджет объединения. Расходы Берлина поднимутся до 2 % от ВВП. Об этом немецкий канцлер заявила на мероприятии Христианско-демократического союза в рамках своей предвыборной кампании.

Президент США неоднократно упрекал другие страны НАТО в недостаточном софинансировании организации и невыполнении своих обязательств по договору.