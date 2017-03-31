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Германия отклонила призыв США о повышении расходов на оборону до 2 процентов ВВП
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1 Апреля 2017 09:07

Германия отклонила призыв США о повышении расходов на оборону до 2 процентов ВВП

"Для Германии это повышение нереалистично",- сообщил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на встрече глав МИД стран - членов альянса в Брюсселе. Кроме того, министр добавил, что Берлин готов делать больше для обеспечения безопасности, однако немецкие власти не считают, что это ограничивается лишь повышением расходов на оборону.

  

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