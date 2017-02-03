Геологическая служба США опубликовала видео извержения Гавайского вулкана

3 Февраля 2017 08:06

Геологическая служба США опубликовала удивительное видео извержения Гавайского вулкана, лава которого вскипятила воды Тихого океана. Расплавленная масса шириной в 2 метра стекает с 20-метровой скалы в прибрежные воды. Это соприкосновение образует огромные облака пара, которые вместе с фрагментами лавы поднимаются в высоту на 30 метров.